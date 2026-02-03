Эксперт оценил эффект допуска беспилотных авто на российские дороги

В России с 2027 года на дороги планируют вывести беспилотные автомобили. Такое нововведение позволит значительно повысить транспортную доступность и исключить ситуации, когда автобусы в регионах простаивают из-за кадрового дефицита, заявил председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.

© Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

«У нас огромное количество регионов есть, где техника имеется, автобусы в наличии, но из-за кадрового дефицита, порядка 30-40%, эти автобусы простаивают. Люди вместо того, чтобы добираться из точки в точку за 15 минут, ждут на остановке 30 минут», — заявил эксперт в эфире Общественной Службы Новостей, подчеркнув, что запуск беспилотных авто станет решением многих подобных проблем.

Зотов также напомнил, что это не первый случай внедрения беспилотного транспорта в России – так, с 2018 года в Шереметьево работает система беспилотных поездов.

Напомним, согласно инициативе Минтранса, закон, регулирующий допуск беспилотных автомобилей на российские дороги, в случае принятия вступит в силу 1 сентября 2027 года. Причем недавно глава ведомства Андрей Никитин заявил, что ручное управление автомобилем через 20 лет станет «экзотикой», как поездки на лошади. Также сообщалось, что в 2026 году в Москве может появиться возможность вызова беспилотного такси.

Ранее стало известно, что в России создадут два прототипа беспилотных авто.