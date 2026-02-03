Китайские автомобили в РФ создают новые вызовы для кузовных сервисов

С ростом популярности китайских автомобилей в России кузовные сервисы сталкиваются с новыми проблемами при ремонте и обслуживании. Эксперты отмечают, что сильные стороны таких машин – доступные запчасти и унификация деталей – соседствуют с особенностями, усложняющими восстановление после ДТП.

Так, по словам руководителя кузовного цеха Виталия Беляева, логистика поставок деталей постепенно налаживается: даже если элемент приходится ждать несколько недель, он в конечном итоге доступен. Многие модели построены на общих платформах, что позволяет использовать взаимозаменяемые детали и снижает расходы на мелкий ремонт, например, замену уплотнителей, щеток стеклоочистителей или элементов отделки.

С другой стороны, отмечается ряд сложностей. Подбор краски для кузова стал одной из главных проблем. Современные модели часто окрашены в сложные и меняющиеся оттенки, а заводская информация о рецептуре ограничена. Также кузовной металл у таких машин прочностью уступает европейским аналогам, а антикоррозийная защита применяется неравномерно.

Еще один вызов связан с электроникой. Современные автомобили превращаются в «гаджеты на колесах», и мультимедийные системы иногда дают сбои, требуя специфических знаний для ремонта. Доступ к технической документации и мануалам ранее был ограничен, но ситуация постепенно улучшается, и сервисы получают каталоги запчастей и инструкции от производителей, передает «Кузов медиа».

Изображение сгенерировано с помощью ИИ / Маргарита Неклюдова