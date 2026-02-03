Huawei совершил прорыв в зарядке электромобилей

HIMA (Harmony Intelligent Mobility Alliance) — экосистема «умных» автомобилей, созданная компанией Huawei совместно с китайскими автопроизводителями — объявила о новом крупном достижении в развитии зарядной инфраструктуры. Общее количество зарядных пистолетов в сети превысило 1,6 млн, а число зарядных станций достигло 160 тыс. по всему Китаю. Об этом сообщает iXBT.

Сеть зарядных станций в Китае развивается стремительно. И доступность зарядных станций «10 минут до зарядки в городе и 20 минут на трассе» — выглядит уже вполне достаточной для практического использования, отмечает экономист, доцент РАНХиГС Сергей Хестанов.