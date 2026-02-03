Правда ли, что ГИБДД стала изымать номера серии "АМР"

Сегодня в Telegram-каналах распространилось сообщение о том, что якобы Госавтоинспекция стала изымать автономера серии АМР, вслед, за ЕКХ, о чем "Российская газета" уже писала. Якобы в Московском регионе уже конфисковано 15 таких регистрационных знаков.

По версии одного Telegram-канала, причина: номера с 97-м кодом региона считаются правительственными и принадлежат государственным органам. Несмотря на это, аналогичная аббревиатура с другими цифрами - 99-м и 77-м регионами - частенько пользовалась популярностью у обычных любителей красивых сочетаний плюс ассоциировалась с блатом на дорогах.

Поэтому их решили убрать из общего учета и запретить продажу на интернет-ресурсах, где их отдавали по высокой цене - от 14 до 35 миллионов рублей. Учет номеров будет аннулирован, буквы уберут в архив МВД. Сотрудники ГИБДД теперь останавливают машины для проверки и дальнейшего изъятия, - пишет этот канал.

Однако это не так. Никто на дороге такие машины для изъятия номеров не останавливает. Знак государственный? Государственный. Документы о регистрации есть? Есть. Оснований для предъявления претензий нет. Счастливого пути.

Как сообщил "РГ" источник в Госавтоинспекции, знаки АМР никого не интересуют, кроме богатых автовладельцев, которые желают добавить себе форсу, якобы они принадлежат к правительственным структурам. Ведь АМР с 97-м кодом региона действительно считались спецсерией, и такие номера выдавались только машинам автопарков, обслуживающих правительство. Такие номера ни на дорогах, ни в регистрационных подразделениях никто не изымает, если они выданы законно.

Другое дело с номерами ЕКХ. Они устанавливались на машинах силовых структур. И поэтому сейчас представляют реальную угрозу для тех, кто на таких автомобилях передвигается. В последнее время мы видим, что возрастает число поджогов, а также закладки бомб под машины силовых ведомств. Номер "ЕКХ" выдает такую машину с потрохами.

В связи с ограничениями для предотвращения компрометации информации, прописанными в федеральных законах № 144 и № 57, номера ЕКХ не регистрируются. Это также не означает, что их изымают на дороге. Просто приходит человек в регистрационное подразделение, просит сохранить за собой номер с такими буквами до тех пор, пока он не повесит его на новую машину. Но ему теперь просто не дадут сохранить за собой такой номер. Либо не продавай машину и езди на ней с этим номером, либо получи другой. В конце концов, регистрационный номер авто - не частная собственность. А возможность его сохранять за собой - лишь небольшая услуга от ГИБДД.

Именно по этой причине пропала возможность продавать номера ЕКХ. Ведь продается не сам номер, а машина-донор с таким номером. А покупатель потом приходит в регистрационное подразделение и просит сохранить номер с этой машины, для того, чтобы потом его повесить на свой новенький "Лексус". Увы, с этой серией, такой трюк не пройдет.

Это как с сохранением регистрационных знаков другого региона. Жил человек в Екатеринбурге. Имел машину с серией ААА, но с кодом региона 66. Переехал в Москву, прописался в новой квартире, продает свою машину, но просит сохранить номера. А не получится. Потому что регион на номере другой. И получит он на новую машину те номера, которые выкинет система.

Но знаков с серией АМР это не касается.