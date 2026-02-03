Предлагаемая новая схема выплат после ДТП таит риски. Новая схема выплат по ОСАГО может оставить пострадавших в ДТП ни с чем.

Депутаты Госдумы предлагают изменить правила выплат по ОСАГО, обязав страховые компании взыскивать деньги напрямую с виновников аварий в отягчающих обстоятельствах, таких как состояние опьянения или умысел.

Однако, как предупреждает в интервью изданию Pravda.Ru автоэксперт Егор Васильев, эта внешне логичная инициатива на практике грозит новыми проблемами для водителей.

По словам Васильева, действующее законодательство уже сейчас теоретически позволяет взыскать весь ущерб с виновника, но эта процедура крайне сложна. Потерпевшие вынуждены сами идти в суд, где их ждут месяцы разбирательств, высокие судебные издержки и оплата услуг адвокатов, при этом положительный исход дела не гарантирован. В результате получить полную компенсацию удается далеко не всегда.

Эксперт отмечает, что передача этой функции страховщикам, обладающим штатом юристов и опытом, выглядит разумным шагом. Но вопрос в том, что в итоге получит потерпевший: будет ли выплата полной, или компенсация останется формальной?

«Особенно непонятно, как это будет работать, если у виновника ДТП нет страховки – ведь именно такие случаи чаще всего создают проблемы», - подчеркивает Васильев.

Таким образом, новая схема, призванная усилить ответственность водителей, требует предельно детальной проработки. Без четкого механизма и гарантий для потерпевших законопроект рискует остаться формальностью, так и не решив главную задачу, когда недобросовестные водители, находившиеся в состоянии опьянения или сбежавшие с места аварии, сами должны нести финансовую ответственность за свои действия, даже при наличии действующего ОСАГО. А страховым компаниям не придется распределять эти убытки среди всех остальных водителей.