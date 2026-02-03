Changan передумал привозить в РФ крутой пикап-трансформер. Весной 2025 года стало известно, что китайский концерн Changan намерен расширить свой модельный ряд на российском рынке за счёт оригинального автомобиля Deepal E07. Теперь же редакции Quto.ru стало известно, что окончательное решение до сих пор не принято.

© Quto.ru

Основной «фишкой» машины является оригинальная задняя часть, которая при помощи нажатия одной кнопки может быть как купеобразным кроссовером, так и пикапом с платформой грузоподъёмностью до 300 кг. От кабины грузовой отсек отделяет стеклянная перегородка с электроприводом, которую можно опустить.

Габариты модели составляют 5045 х 1996 х 1695 мм в длину, ширину и высоту соответственно, размер колёсной базы равен 3120 мм.

В салоне нет традиционной панели приборов — её функции выполняет проекционный дисплей. Помимо этого, машина оснащается 15,4-дюймовым тачскрином медиасистемы, климат-контролем с ароматизацией воздуха, беспроводной зарядкой для смартфона и широким набором опций комфорта и систем безопасности.

В Китае моторная гамма трансформера включает гибридные силовые установки с отдачей от 224 до 598 л. с.

Стоит отметить, что о планах концерна Changan начать в России продажи автомобилей суббренда Deepal говорилось ещё в 2023 году. Однако официальный запуск марки до сих пор откладывается.