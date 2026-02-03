В Челябинской области видеокамеры начали штрафовать водителей за телефоны
С начала года комплекс видеофиксации дорожных нарушений в Челябинской области получил возможность ловить водителей, пользующихся телефоном во время движения. Теперь по фотографиям с камер наружного наблюдения нарушителям, попавшимся с сотовым, приходит штраф в размере полутора тысяч, сообщили во вторник в министерстве общественной безопасности региона.
Нарушением считается не только разговор во время движения, но даже факт появления трубки в руке водителя. Не попадают под ограничения разговоры с помощью гарнитуры, а также телефоны, установленные на специальной панели.
В регионе подобные нарушения научили выявлять уже 2167 камер фотовидеофиксации. Они фиксируют разговоры, переписку, просмотр сообщений и другие манипуляции с мобильниками.
"Когда водитель знает, что его нарушение может быть объективно зафиксировано в любой момент, это заставляет дважды подумать, прежде чем взять в руки гаджет, - пояснил министр общественной безопасности региона Александр Гриб. - Это вопрос безопасности всех, кто находится дороге".
Камерам постепенно расширяют функционал - теперь они находят в потоке водителей без ремней безопасности, регистрируют факты непропуска пешеходов, езду по выделенным для общественного транспорта полосам и другие нарушения ПДД.
"Нарушения на дорогах выявляются в автоматическом режиме. Однако постановление о штрафе выносится только после ознакомления с материалами должностного лица Госавтоинспекции, - отметил начальник ЦАФАП ГУ МВД по Челябинской области Сергей Пурусов. - У получивших такие постановления водителей есть 10 дней на их обжалование в ГАИ".