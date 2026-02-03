Китайские автогиганты игнорируют Россию

Среди двух сотен китайских автобрендов в России официально представлены около 40. Остальные — либо не думают о российском рынке, либо думали и решили, что не стоит выходить на него, отмечает владелец сети дилерских центров коммерческого транспорта «Альянс Тракс» Алексей Иванов.

© Инвест-Форсайт

За 2025 год с рынка ушли Skywell и Lifan, фактически исчезла Kaiyi. Даже Chery — лидер среди китайских марок в России, источник четверти экспортной выручки компании — в проспекте размещения акций на Гонконгской бирже открыто указал: к 2027 году присутствие свернуть. Есть крупные марки, которые в Россию просто не придут — и это их осознанное решение.

«Взять BYD — крупнейший производитель электромобилей в мире (более 4 миллионов машин в год). В России его можно купить через посредников, но официально марки нет. И, судя по всему, не будет, — сказал эксперт “Инвест-Форсайту”. — BYD сейчас активно входит в Европу, Юго-Восточную и Латинскую Америку. Официальное присутствие в России создаст санкционные риски, способные перекрыть доступ к более ценным, с точки зрения бренда, рынкам. Аналитики Rhodium Group полагают: для BYD эта игра просто не стоит свеч».

SAIC и FAW — крупнейшие госконцерны Китая — контролируют миллионные портфели брендов, в том числе традиционных на ДВС. Среди них — Wuling, миллионный бренд бюджетных машин, хорошо известный в Юго-Восточной Азии. В Россию ни один не придёт, подчеркивает Алексей Иванов. У SAIC совместные предприятия с Volkswagen и General Motors в Китае, у FAW — с Toyota и VW. Эти альянсы стоят дороже любого рынка. FAW эту линию уже доказал: прервал запланированное сотрудничество с «АвтоВАЗом», как только тот попал под американские санкции.

Электромобильные стартапы — NIO и им подобные — рассуждают аналогично, продолжает эксперт. Доля электромобилей в общем парке зарегистрированных в России машин — менее 1%. При таких объёмах, высоких утильсборах и рисках вторичных санкций массовый сбыт нерентабелен.