Tank 700 получил новые функции в России

Tank 700 в РФ получил голосового помощника, Яндекс. Авто и OTA-обновления.

Пресс-служба Tank сообщила о расширении цифровых возможностей своего флагманского внедорожника на нашем рынке.

По сути, машина теперь понимает голосовые команды – причём система распознаёт речь сразу из четырёх разных зон салона и реагирует более чем на 800 различных инструкций. Владельцы могут голосом настраивать климат, регулировать громкость музыки, вызывать картинку с камер кругового обзора или даже управлять проекционным дисплеем.

Кроме голосового ассистента, в мультимедийную систему интегрировали платформу «Яндекс. Авто». Это значит, что прямо на центральном экране стали доступны навигатор, а также музыкальные и книжные сервисы компании. Ну и куда же в 2026 году без «воздушных» обновлений – программное обеспечение автомобиля теперь можно апгрейдить по беспроводной сети, не заезжая в сервис.

Что важно для тех, кто уже купил этот внедорожник, – все эти функции не останутся эксклюзивом для новых машин. На деле установить новый софт можно и на ранее приобретённые Tank 700. Правда, сделать это получится только со 2 марта 2026 года, и исключительно у официальных дилеров марки. Стоимость такой модернизации составит 39 900 рублей.

Кстати, это не первое подобное обновление для автомобилей концерна Great Wall Motors в России. Ранее владельцы Haval, Tank и Wey с подключенными сервисами GWM Connection получили возможность удаленно управлять некоторыми функциями своих машин через «Яндекс Станцию» с голосовым помощником «Алисой».

