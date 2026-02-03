Volkswagen раскрыл имя новой модели

Volkswagen объявил название новой модели, разработанной для рынков Южной Америки. Это компактный пикап Tukan, который будет выпущен в 2027 году.

В компании уточнили, что модель полностью разработана в Бразилии - от дизайна до инженерии - и будет производиться на заводе компании в Сан-Жозе-дус-Пиньяйс.

Название Tukan вдохновлено образом тукана - птицы, распространенной в Америке. В Volkswagen подчеркивают, что при выборе учитывались международная произносимость, культурные ассоциации и, что особенно важно - перспективы глобального позиционирования модели.

Одновременно с названием производитель раскрыл одну из ключевых особенностей будущей новинки - фирменный цвет Amarelo Canário ("канареечно-желтый").

Технические характеристики Volkswagen Tukan не раскрываются. Судя по тизеру, пикап получит несущий кузов.