Польша уличила китайские автомобили в шпионаже

Польша запретит въезд китайских автомобилей на военные объекты из-за подозрения в шпионаже. Как сообщает Carscoops, официальные лица страны ссылаются на недавнее исследование, которое описывает современные автомобили, особенно электромобили, как «смартфоны на колесах». Эта технология позволяет сканировать окружающую среду, создавать 3D-карты и собирать точные геоданные, что представляет потенциальный риск для безопасности.

© Motor.ru

По словам автора исследования Паулины Узнаньской, высокая способность таких машин к сбору данных создает серьезную основу для использования их в целях разведки.

В ответ на эти выводы начальник Генерального штаба Войска Польского генерал Веслав Кукула в ближайшее время планирует издать директиву, запрещающую въезд автомобилей китайского производства на территорию всех военных объектов и прилегающих парковочных зон. В Министерстве национальной обороны подтвердили, что соответствующий регламент уже разрабатывается.

Предполагается, что запрет будет распространяться не только на автомобили брендов BYD, MG, Nio, Xpeng и Aiways, но и на любые транспортные средства, использующие китайское программное обеспечение или сенсорные компоненты.