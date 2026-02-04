Nissan зарегистрировал бренд Infiniti в России

Японский автоконцерн Nissan официально зарегистрировал бренд Infiniti в России. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные Роспантента. Заявки на регистрацию были поданы в июне 2025 года, а положительное решение было принято в феврале 2026 года. Компания теперь имеет законное право продавать автомобили, детские коляски, скутеры, роботов-доставщиков и вертолеты под маркой Infiniti на отечественном рынке.

В октябре 2022 года Nissan продал все свои активы в России, включая завод в Санкт-Петербурге, сохранив за собой право выкупа в течение шести лет.

Важно отметить, что регистрация покинувших рынок брендов не всегда свидетельствует о намерении концерна вернуться. По мнению юристов, производители подают заявки прежде всего для защиты своих прав на марки в России. Это предотвращает использование названия марки третьими лицами, например, в коммерческих продуктах или сервисах, и упрощает процесс возврата бренда законному владельцу. Мотивы владельцев торговых марок в основном связаны со страхом потерять контроль над брендом, а не с готовностью возобновлять продажи.

