Марка Wey анонсировала новый роскошный кроссовер

Great Wall анонсировал новый роскошный внедорожник Wey. Китайский концерн работает над новым крупным кроссовером под названием V9X, который станет флагманом модельного ряда марки Wey. Одновременно с тизерным изображением машины производитель частично рассекретил её характеристики.

Известно, что автомобиль длиной около 5300 мм будет построен на платформе GWM One. Судя по тизерному изображению, он получит лидар на крыше, а диоды голубого цвета в задних фонарях могут указывать на наличие полноценного автопилота — именно так в Поднебесной обозначаются машины, которые едут в автономном режиме.

Новинка будет оснащаться гибридной силовой установкой на базе 2,0-литрового наддувного двигателя и пары электромоторов, а разгон до «сотни» составит 4,4 секунды.

Данных об ёмкости аккумулятора пока нет, но уточняется, что на одном заряде батареи трёхрядный кроссовер сможет проехать до 400 км, а суммарный запас хода составил порядка 1 300 км.

В Китае серийное производство Wey V9X начнётся в марте 2026 года, а официальная премьера состоится в апреле на автосалоне в Пекине.