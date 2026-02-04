Porsche передумала превращать Cayman и Boxster в электрокары

Bloomberg: Porsche решила не делать из Cayman и Boxster электромобили . Немецкий автопроизводитель рассматривает такую возможность в рамках сокращения расходов на создание новых моделей и из-за задержек в разработке новинок. В компании признают, что спрос на электрокары оказался не таким высоким, как ожидалось.

Источники агентства сообщили, что на отказ от разработки полностью электрических версий спорткаров 718 Boxster и Cayman может пойти новый гендиректор Porsche Майкл Лайтерс. Этот вариант развития событий связан с необходимостью сократить расходы, которые значительно выросли из-за амбициозных планов компании в области электромобилей.

Основные причины возможного решения — затянувшиеся сроки разработки и растущие затраты на проект. Исключение электрической линейки 718 из продуктового плана позволит Porsche пересмотреть бюджет и направить ресурсы на более приоритетные направления.

Внедрение в линейку бюджетных спорткаров подзаряжаемой гибридной версии еще сильнее осложнит ситуацию, поскольку такой автомобиль требует другой платформы, и его разработка займет несколько лет.

Отказ от электрических 718 Cayman и Boxster — это один из вариантов, рассматриваемых новым главой Porsche, окончательное решение еще не принято, уточняет Bloomberg. В Porsche отказались прокомментировать эту информацию.