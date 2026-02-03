ЦОДД назвал участки дорог с наиболее интенсивным движением вечером 3 февраля

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) оценил ситуацию на дорогах Москвы вечером 3 февраля на семь баллов.

© Вечерняя Москва

Об этом сообщает пресс-служба Дептранса.

— Сейчас фиксируем интенсивное движение в центральной части города, на МКАД, а также: на проспекте Андропова по направлению в область, на шоссе Энтузиастов по направлению в область, на Кутузовском проспекте по направлению в область, — говорится в публикации.

Столичных автомобилистов призвали заранее планировать свой маршрут.

Ситуацию на дорогах осложняют последствия снегопада. Особенно трудно приходится водителям грузовиков. В конце января, когда снегопады были пиковыми, автомобили «КамАЗ» Центра организации дорожного движения пригнали на МКАД, чтобы помочь забуксировавшим из-за снегопада грузовикам сдвинуться с места. Всего дорожный патруль помог более 150 застрявшим в снегу автомобилям.

Однако вскоре ситуация может наладиться. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что мощных снегопадов в столице в первой декаде февраля не будет, при этом снег может выпасть 6–8 числа.