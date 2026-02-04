В России изменятся правила регистрации квадроциклов и снегоходов

Квадроциклы и снегоходы начнут ставить на учёт в РФ по новым правилам. В правительстве подготовили проект поправок в регламент регистрации самоходных машин и подобной техники, то есть болотоходов, вездеходов, снегоходов, квадроциклов, тракторов, дорожной и сельскохозяйственной техники. На учёт её ставят не в ГИБДД, а в подведомственном Минсельхозу Гостехнадзоре.

Согласно нововведениям, в Гостехнадзоре смогут признавать учёт техники недействительным и аннулировать его. Произойдёт это в случае, если сотрудники ведомства обнаружат «факты фальсификации документов», либо при уничтожении маркировки или основных номеров транспортного средства. В этом случае владельцу будет направлено уведомление об аннулировании регистрации.

Кроме того, планируется изменить сам порядок выдачи номеров. Дело в том, что на самоходной технике каждому региону присваивается не только цифровой код, но также буквенное сочетание.

Например, в Красноярске квадроцикл может получить госномер 9999МВ24, но не 9999СУ24, так как последний закреплён за Волгоградской областью и Ставропольским краем. В Минсельхозе хотят отменить это ограничение.

На данный момент проект постановления о поправках в правила регистрации самоходных машин находится на стадии общественного обсуждения.