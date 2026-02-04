В РФ продают почти новый ВАЗ-2101

Кажется, что это предложение - из области фантастики. Найти вазовскую "копейку" возрастом 51 год, в оригинале и с родным пробегом около 18 тысяч километров - настоящая удача. Да еще и по такой цене!

"РГ" нашла ВАЗ-2101 1975 года выпуска в Саратове. На более чем полвека автомобиль находился в одной семье и все время хранился в гараже. Эксплуатировался мало и бережно. Зимой на машине и вовсе не ездили.

Этим и объясняется превосходное состояние автомобиля. Более того - он полностью комплектен, включая хромированные колпаки на колеса, заводские инструменты, кривой стартер и набор оригинальных запчастей.

Из минусов, которые могут повлиять на коллекционную стоимость - отсутствие шильдика на решетке радиатора, тонировка и установленная сигнализация.

Цена "капсулы времени", с которой началась история массового автомобилестроения нашей страны, ничтожно мала - 290 000 рублей. Причем продавец допускает торг.