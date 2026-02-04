Skoda установила новый рекорд по выпуску авто

Чешский автопроизводитель Skoda, входящий в состав Volkswagen Group, не только адаптировался к изменениям, но и показал самый высокий темп роста производства среди европейских компаний. За год бренд выпустил рекордное число авто – более 1 065 000 единиц по всему миру.

Значительная часть машин была изготовлена на чешских заводах, что подчеркивает важность страны как одного из ведущих центров автомобильной индустрии Европы. Skoda продолжает опираться на традиции и качество, что, по словам экспертов, положительно сказывается на репутации бренда.

Также Skoda сумела сохранить баланс между внутренними продажами и экспортом. Большая часть выпущенных авто была отправлена за пределы Чехии, что укрепило позиции компании на ключевых рынках и обеспечило стабильность ее бизнеса.

Другие бренды концерна также показали хорошие результаты, но именно чешская марка стала лидером роста. Аналитики объясняют это эффективной продуктовой стратегией и своевременным обновлением модельного ряда.

