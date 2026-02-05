Продажи автомобилей с пробегом в России упали

Россияне в январе приобрели на 14% меньше машин с пробегом, чем в декабре 2025 года. За месяц больше всего просели продажи китайских брендов - на 19%, а меньше всего - отечественных автомобилей - на 11%. Об этом "Российской газете" рассказали эксперты портала "Дром".

Среди сотни наиболее популярных моделей в январе выросли продажи только у трех - это Toyota Cresta (+5%), Toyota Passo (+3) и Audi A6 (+1). Максимальную "глубину" падения на 20-27% за месяц показали в основном мощные модели, которые пользовались популярностью осенью прошлого года. Среди них Volkswagen Touareg, Toyota Land Cruiser Prado, Kia Ceed и Sportage, а также Hyundai Tucson.

В начале 2026 произошло падение спроса: активное увеличение продаж в конце 2025 года из-за повышения утильсбора вычерпало ожидаемый спрос начала 2026 года.

"С трендом на локализацию и таможенным ограничением на ввоз мощных машин вновь поменяется марочная структура рынка, но столь сильного передела рыночных мест, как в 2022-2023 годах уже не произойдет. Желающим обновить авто, рынок представит новые модели и цены", - поясняют "РГ" эксперты "Дрома".

При этом по сравнению с январем 2025 года спрос на автомобили с пробегом на площадке вырос на 8%. Как отмечают аналитики, этот год начался в более привлекательных экономических условиях - ключевая ставка и курс ниже, чем в январе прошлого года.

Лидерами продаж среди отечественных авто традиционно стали модели Lada - это "Приора", "Гранта", 2114 "Самара", "Семерка" и "Калина". Автомобили из топ-3 потеряли в продажах 13-15% за месяц. На долю топ-5 популярных моделей пришлось почти половина продаж российских авто.

Японские модели с пробегом автолюбители выбирали на 13% реже. В основном отдавали предпочтение четырем моделям Toyota, таким как Corolla, Camry, RAV4 и Corolla Fielder, а также Honda Fit. Однако их продажи упали на 10-18% за месяц. Стоит отметить, что пятерка лидеров занимают только 14% продаж от всех японских моделей.

Продажи авто европейских и американских брендов за месяц упали на 14%. Среди пятерки популярных моделей на 18% упали продажи Chevrolet Cruze. Skoda Octavia и Ford Focus потеряли 16% за месяц, а Renault Logan и Chevrolet Lacetti только 10%. При этом доля продаж топ-5 востребованных моделей составляет 36%.

На 15% реже автолюбители выбирали в январе немецкие модели с пробегом. Причем треть продаж пришлось на топ-5 лидеров. Из них самую большую "глубину" падения показали BMW 5 серии на 19%, Mercedes-Benz E класса - 16% и Volkswagen Polo - на 14%. А вот спрос на Opel Astra опустился только на 9% и Volkswagen Passat - всего на 1%.

Спрос на корейские автомобили в январе упал на 18%. Больше всего просели продажи Kia Sportage - их выбирали на 22% реже. Продажи Kia Rio упали на 19%, а Hyundai Solaris - на 17%. Меньше всего просели продажи Hyundai Accent и Daewoo Nexia на 11%. Всего доля топ-5 брендов составила 43% от всех корейских брендов в январе.

Китайские модели в январе покупали на 19% реже, чем в декабре. Среди лидеров продаж больше всего продажи упали у Haval Jolion на 28%. Chery Tiggo T11 и Lifan Solano с пробегом россияне выбирали на 22% реже, а Chery Tiggo 7 Pro Max - на 15% реже. Меньше всего упали продажи у Lifan X60 - всего на 6%.