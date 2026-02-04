Новый Mitsubishi Pajero снова сняли на фото

Mitsubishi Motors разрабатывает новое поколение рамного внедорожника Shogun, который в перспективе может стать частью возвращения бренда на рынки Великобритании и Европы. Ранее прототипы модели уже были замечены на испытаниях в США, теперь Pajero выбрался на дороги Германии - фото автомобиля опубликовало издание Auto Express.

© Российская Газета

Ожидается, что внедорожник пятого поколения сохранит классическую концепцию - крупные габариты, рамную конструкцию и ориентированность на тяжелое бездорожье.

По предварительным данным, по размерам новинка будет сопоставима с Toyota Land Cruiser и Land Rover Discovery. Судя по тестовым автомобилям, модель получит массивную переднюю часть с крупной решеткой радиатора и сохранит двигатель внутреннего сгорания.

Дизайн будущего Shogun, вероятно, будет перекликаться с новым пикапом L200 - с угловатыми формами кузова и утилитарной стилистикой. На испытательных прототипах замечены панорамная крыша, подножки и внедорожные шины, что подтверждает высокий клиренс и ориентированность на сложные условия эксплуатации.

Предполагается, что внедорожник будет построен на новой лестничной раме, используемой в пикапе L200 образца 2026 года. Платформа предусматривает полный привод с несколькими режимами движения. В качестве базового двигателя может использоваться модернизированный 2,4-литровый дизель мощностью около 204 л.с. и крутящим моментом 470 Нм. При этом архитектура допускает применение электрифицированных силовых установок.

Премьера Shogun может состояться к середине 2026 года, а запуск продаж - в 2027-м, однако официального подтверждения планов по европейскому рынку пока нет.