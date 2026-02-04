Компоненты на АвтоВАЗ начнет поставлять «Автотор»

Калининградский «Автотор» начнёт поставлять компоненты на АвтоВАЗ и АГР. Калининградское предприятие ведёт переговоры о начале поставок компонентов собственного производства на заводы АвтоВАЗа и холдинга «АГР», который занимается производством машин Solaris, Tenet и Jeland. Об этом сообщил глава Минпромторга России Антон Алиханов.

В конце января в Калининграде была запущена первая очередь собственного кластера автокомпонентов. Теперь же автогигант начал переговоры о поставках своей продукции.

«Ведутся переговоры с АвтоВАЗом, с коллегами из компании АГР, которые сотрудничают с иностранными автопроизводителями. Уверен, что это будет надёжной опорой для развития автокластера», — подчеркнул министр промышленности.

Ранее компания ROX Motor заявила о подписании соглашения с калининградским заводом «Автотор», подразумевающим начало серийного производства внедорожников 01 и новейшей модели Adamas. Как сообщили в компании редакции Quto.ru, первые машины сойдут с конвейеров предприятия весной 2026 года.

Помимо этого, в России появятся два новых электрокара от «АмберАвто». В новом году на российский рынок выйдут сразу две электрические новинки. Первой станет модель А7 — семейный кроссовер, созданный для поездок по городу и непродолжительных путешествий.