Geely и Ford могут объединиться — идет переговорный процесс

Ford и китайская Geely обсуждают возможное стратегическое сотрудничество, информирует Reuters. Оно может включать совместное использование производственных мощностей и обмен технологией, сообщили несколько источников, знакомых с ходом переговоров. В частности, Geely рассматривает возможность производить автомобили для европейского рынка на заводах Ford в Европе.

Переговоры касаются также совместного развития технологий, включая системы автономного вождения. Наиболее продвинутая часть обсуждений связана с производством в Европе: Ford направил делегацию в Китай для продолжения переговоров после встреч с руководством Geely в Мичигане. Источники отмечают, что переговоры идут уже несколько месяцев, но пока не ясно, приведут ли они к подписанию соглашения, в том числе для рынка США.

Цель потенциального сотрудничества для Ford - ускорить развитие технологий электрифицированных и подключенных автомобилей, в которых китайские компании сейчас являются лидерами. Генеральный директор Ford Джим Фарли ранее назвал технологическое преимущество Китая в области электромобилей и систем подключения "самым смиряющим моментом" в его карьере.

Для Geely производство автомобилей на мощностях Ford в Европе позволит снизить воздействие тарифов ЕС на китайские электромобили (до 37,6% в 2024 году) и расширить присутствие на европейском рынке. Наиболее вероятным заводом для производства называют площадку Ford в Валенсии, Испания.

Geely активно использует стратегию международных партнерств: уже сотрудничает с Renault в Южной Корее и Бразилии, а в портфолио брендов компании присутствуют Zeekr, Lynk & Co, Volvo и Lotus.

Пока Ford и Geely не комментируют детали, а компания Ford ограничилась стандартной формулировкой: