В Белоруссии наладили выпуск грузовых фургонов Geely

В продажу пошли фургоны Farizon SuperVAN от компании Geely. Марка Farizon является коммерческим брендом группы Geely Commercial Vehicles. Как отметил журналу Motor дистибьютор этих автомобилей, белорусские покупатели могут приобрести электрические фургоны Farizon SuperVAN. На выбор есть несколько конфигураций от L1H1 до L3H3, чья вместимость варьируется от 6,95 до 13 м³.

© Motor.ru

Литий-железо-фосфатная батарея может иметь ёмкость 67 или 83 кВт⋅ч, а отдача единственного электромотора, что вращает передние колёса, составляет 231 л.с. Запас хода должен доходить до 450 км, но реальные показатели будут меньше.

Первые машины (ещё китайской сборки) вышла на рынок соседней страны минувшим летом, а сейчас появилась локализованная версия. Однако собеседник журнала Motor затруднился уточнить, какой завод наладил производство таких электрокаров.

Стоимость базовой версии — 146 900 белорусских рублей (около 4 млн российских рублей по текущему курсу), но, по местным правилам, покупатель получит до 29 000 налогового вычета. Также машина сможет пользоваться выделенными полосами и бесплатно парковаться.

Кстати, ранее анонсированная новая автомобильная марка Zubr, под которой хотели производить китайские автомобили Forthing, похоже, не выйдет на рынок Белоруссии. Как выяснил Motor, сопутствующий Zubr дилерский бизнес испытывает большие проблемы.