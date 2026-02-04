В России Haval Jolion станет мощнее

Haval сертифицировал новую версию своего бестселлера в РФ. В открытой базе Росстандарта появилось одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новый вариант исполнения популярного на российском рынке кроссовера Haval Jolion. При этом информации, придёт ли эта модификация на смену нынешней, или станет полностью новой, пока нет.

© Российская Газета

По предварительным данным, модель обзаведётся более мощным по сравнению с текущей версией 1,5-литровым турбомотором. Его отдача составит 150 сил и 270 Нм крутящего момента — это на 7 л. с. и 60 Нм больше, чем на актуальной версии машины. Сочетаться с ними будут 6-ступенчатая механическая трансмиссия или 7-диапазонный «робот», привод — передний или полный.

Сроки появления новой версии Haval Jolion на российском рынке пока не раскрываются.

Ранее Haval сертифицировал два обновлённых кроссовера для РФ. Китайский производитель получил одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на рестайлинговые вседорожники F7 и F7x. Главным изменением станет появление на машинах более мощных двигателей, также не исключено расширение списка опций комфорта и систем безопасности.