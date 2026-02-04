Geely хочет стать мировым лидером по продажам авто

Geely грозит нарастить продажи на 58% за четыре года. По итогам 2025 года компания Geely Holding Group заняла седьмое место среди крупнейших мировых автомобильных концернов по уровню продаж, реализовав 4,12 млн автомобилей. К 2030 году этот показатель, как ожидается, будет увеличен на 58%, что позволит выйти на уровень ежегодной выручки порядка 1 трлн юаней.

© Motor.ru

К 2030 году объём реализации концерна за пределами Китая достигнет 1,95 млн автомобилей — 30% общего плана продаж. Ключевым элементом глобального развития компании является повышение стандартов послепродажного обслуживания.

Чтобы понимать амбиции китайского холдинга, стоит оценить масштабы продаж глобальных концернов. Так, по итогам 2025 года отгрузки «Фольксвагенов» (включая Audi, Porsche и проч.) опустились ниже психологической отметки, составив 8 983 900 экземпляров.

Концерн Toyota также опубликовал данные по глобальным продажам автомобилей за 2025-й. Так, дилеры передали клиентам 11,3 млн автомобилей всех марок, включая Toyota, Lexus, Daihatsu и Hino. Под маркой Hino потребителям доступны грузовики и автобусы.

Между тем, в Белоруссии наладили выпуск грузовых фургонов Geely. Как отметил журналу Motor дистибьютор этих автомобилей, белорусские покупатели могут приобрести электрические фургоны Farizon SuperVAN.