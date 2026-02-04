Почему в России не могут продать Pagani Utopia

В России не могут продать Pagani Utopia за полмиллиарда рублей. Машина 2024 года выпуска появилась на сайте объявлений auto.ru еще год назад.

© Motor.ru

Автомобиль находится в состоянии «как новый» (пробег — 100 км), продается в Москве. Его сердце — атмосферный 6-литровый двигатель мощностью 864 л.с., работающий в паре с роботизированной коробкой передач. Привод задний.

Автомобиль окрашен в сдержанный серый цвет, подчеркивающий его сложный дизайн.

За все время было выпущено всего 99 экземпляров Pagani Utopia, это единственный доступный к покупке на данный момент. Цена машины 550 млн рублей. Продается машина больше года. Скорее всего высокая стоимость является главным препятствием для покупки этой машины.

Ранее россиянам назвали пять причин, из-за которых не заводится двигатель в мороз.