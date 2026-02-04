МВД подготовило критерии оценки эффективности автошкол

МВД России разработало перечень показателей и критериев для оценки эффективности автошкол, обучающих водителей различных категорий и подкатегорий. Соответствующий проект приказа утверждает ежегодное формирование этих показателей.

В документе указано, что оценка эффективности проводится один раз в год, не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным. Показатели формируются как по каждой организации, так и в виде средних значений по субъектам РФ и по стране в целом.

Отмечается, что сведения о результатах оценки эффективности автошкол в течение десяти дней после завершения анализа будут размещаться на официальном сайте Госавтоинспекции.

Первое использование разработанных критериев планируется для оценки профессионального обучения водителей за 2027 год, что позволит систематически контролировать качество подготовки специалистов и сравнивать автошколы между собой, передает ТАСС.

