В РФ начались продажи редкой "Волги" на базе BMW E39

Хотя внешний облик советской машины остался по-прежнему узнаваем, в его черты добавили навесные элементы от баварского седана - передний и задний бамперы, накладки порогов, колесные диски и зеркала заднего вида.

Преобразился и салон машины, который полностью перекочевал в "Волгу" из "Бумера".

Под капотом вместо привычного карбюраторного 402-го мотора на 95 лошадиных сил появился тяговитый и весьма надежный 6-цилиндровый немецкий агрегат - M52TU объемом 2,8 литра мощностью 192 лошадиные силы. В паре с ним трудится не менее ресурсная 5-ступенчатая АКПП 5HP18. Что касается комплектации, то "двадцать девятая" обрела то, что на нее никогда не ставили с завода - гидроусилитель руля, кондиционер, круиз-контроль и ABS.

Владелец утверждает, что все изменения были официально зарегистрированы, что позволяет новому владельцу избежать проблем с законом при постановке машины на учет в ГИБДД.

Продавец запрашивает за свою "Волгу" весьма внушительную сумму - 1 550 000 рублей.

Важно отметить, что эксперименты над продукцией Горьковского автозавода делали не только частные умельцы, но и придворные тюнинг-ателье. Так, сразу две фирмы - "Рида" и "ТехноВолга" - на заре 90-х годов XX века занимались усовершенствованием моделей для нужд министерств, ведомств и президентского гаража. Однако большой популярности, увы, эта идея не получила.

