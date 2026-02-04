Беспилотные грузовики выведут на трассу М-12 во втором квартале 2026 года

Запуск автономных фур в рамках беспилотных испытаний на трассе М-12 ожидается во втором квартале текущего года, рассказала в интервью "Российской газете" директор Ассоциации "Цифровой транспорт и логистика" Полина Давыдова.

"Ближайший запуск беспилотных фур запланирован на трассе М-12, это произойдет во втором квартале 2026 года. Мы тщательно готовимся к этому событию", - сказала Давыдова.

По ее словам, в конце прошлого года географию присутствия высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС) расширили на три региона - Республику Башкортостан, Пермский край и Свердловскую область. Теперь в эксперименте с испытаниями беспилотных фур уже задействовано 13 регионов.

"Главная цель - проложить путь к возможности применять ВАТС пятого уровня на дорогах общего пользования, только в таком случае (без водителя в кабине) такие перевозки станут экономически обоснованными", - утверждает Давыдова.

