Дизайнер GAC заявил, что выдвижные ручки на автомобилях не исчезнут

Как рассказал дизайн-директор бренда GAC Дан Ка, выдвижные ручки на автомобилях не исчезнут.

"Исчезающие ручки - это тренд в Китае и в мире, но новые требования безопасности - это тоже тренд в КНР. Возвращать или адаптировать ручки - есть две опции. В любом случае, выезжающие ручки не исчезнут как технология", - заявил дизайнер.

Напомним, что главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков в беседе с "РГ" выразил мнение, что из-за проблем с безопасностью индустрия в конечном счете откажется от скрытых ручек, выдвигающихся с помощью сервопривода.

Дан Ка также сообщил в ходе конференции, проходящей по видеосвязи, что новая модель GAC S7 получит для России восемь вариантов окраски кузова и три варианта интерьера. В планах также масштабная адаптация модели к российским условиям. Так, появятся подогревы и вентиляция всех кресел.

Напомним, что продажи кроссовера GAC S7 начнутся в нашей стране 2 марта.

Накануне стало известно, что в Китае введено требование оснащать все автомобили механическими дверными ручками, что связано с вопросами безопасности при авариях.