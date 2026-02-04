В России продается редкий седан Mitsuoka Nouera

В РФ на продажу выставлен редкий седан Mitsuoka Nouera. На одном из популярных классифайдов появилось объявление о продаже редкого седана, построенного на базе Honda Accord. Машина в эксклюзивной топовой комплектации принадлежала одной семье, так что покупатель может рассчитывать на прозрачную историю, пишет 110km.ru.

© Quto.ru

Автомобиль был выпущен в 2007 году и привезён в Россию на заказ, где использовался как «машина выходного дня». За это время седан проехал 60 000 км, что подтверждается сервисными документами.

Продавец подчеркнул, что четырёхдверка находится в идеальном состоянии, за ней тщательно ухаживали, а в салоне не курили. Кузов окрашен в белый перламутр и почти полностью покрыт бронированной плёнкой, в том числе оптика. Без покрытия оставлены только задний бампер и крышка багажника. Салон же покрыт чехлами по индивидуальному заказу.

В основу Nouera лёг Honda Accord первого поколения, а руль здесь правый. В движение модель приводит 2,0-литровый двигатель на 155 сил, с которым сочетается автоматическая трансмиссия, привод — передний.

В оснащение входят полный электропакет, кондиционер, аудиосистема на базе Android, три камеры, также установлена сигнализация с обратной связью.

Автомобиль находится в Краснодаре, а продавец хочет выручить за свой Mitsuoka Nouera 2,7 млн рублей.