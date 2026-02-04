Эксперт объяснил, почему россияне бросились скупать Mazda

У Mazda настоящий ренессанс в России - марка по итогам января оказалась на девятом месте с результатом 2098 проданных авто. Рост спроса колоссальный - 970,4%. В январе прошлого года в РФ реализовали менее двухсот машин марки. Автомобильный эксперт Денис Гаврилов объяснил "Российской газете", почему россияне бросились скупать модели японского бренда.

"Бестселлер CX-5 подходит под льготный утильсбор. Скорее всего, владельцы CX-5 решили обменивать свои машины на новые, доплата в трейд-ин по сути даже меньше стоимости компактных кроссоверов, которые есть сейчас на рынке. И еще фактор - активность дилеров Mazda, которые ввозят автомобили марки из Китая, предлагая различные скидки, гарантии и программы поддержки покупателям", - рассказал он в разговоре с "РГ".

Ранее "РГ" сообщала, что компания Mazda намерена свернуть производство своих самых возрастных моделей - хэтчбека Mazda2 и компактного кроссовера CX-3 - в течение 2026 года.