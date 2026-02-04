Оренбургский «гонщик» лишился «Porsche» из-за 200 тысяч рублей штрафов

32-летний житель Оренбуржья накопил около 200 тысяч рублей штрафов за превышение скорости. Мужчина 62 раза привлекался к административной ответственности, однако оплачивать задолженность не спешил. В итоге судебные приставы арестовали его «Porsche Cayenne».

© ProOren

Оренбуржец накопил около 200 тысяч рублей задолженности по административным штрафам. За превышение скорости мужчина привлекался к ответственности 62 раза, однако оплачивать штрафы не торопился.

Судебные приставы установили местонахождение дорогостоящего кроссовера и наложили на него арест. Автомобиль был отправлен на специализированную стоянку.

Только после применения мер принудительного взыскания должник погасил всю сумму задолженности, а также оплатил исполнительский сбор.

В этот же день арест был наложен и на другие автомобили — Skoda Octavia, ВАЗ-21099 и Ford Focus.