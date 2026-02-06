Дилеры назвали цены нового GAC S7 до начала официальных продаж в РФ

"Российская газета" обнаружила в ходе мониторинга автомобильных агрегаторов новые гибридные кроссоверы GAC S7 в продаже сразу у трех дилеров - в Самаре, Омске и Тюмени. Что характерно, машины уже доступны для покупки до начала официального запуска продаж, запланированного на 2 марта. По словам продавцов, кроссоверы есть в наличии.

Цены на машины начинаются от 6 049 000 рублей без учета скидок и специальных предложений, достигая 6 149 000 рублей. На выбор покупателей S7 доступны в белом и черном цветах. Изначально предполагалось, что ориентировочная стоимость будет находиться в диапазоне от 6,5 до 6,9 миллиона рублей.

Напомним, что GAC S7 создан на базе архитектуры EV+. Его габариты составляют 4900х1950х1780 мм, а колесная база - 2880 мм. Салон рассчитан на пять пассажиров. Подвеска независимая: спереди - МакФерсон, сзади - многорычажная. Топливный бак вмещает 50 литров, а объем багажника варьируется от 720 до 2050 литров.

Под капотом установлен 1,5-литровый двигатель на 160 лошадиных сил. В полноприводной версии, продаваемой в Китае, предусмотрены два электромотора - передний и задний, совокупная мощность достигает 501 л.с.

Трансмиссия - гибридная (DHT). Запас хода на электротяге составляет 180 километров по циклу CLTC, а максимальный смешанный запас хода - 1020 километров.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что в РФ стартовали продажи новых Hyundai Tuscon 2026 года выпуска.