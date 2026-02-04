Раскрыты характеристики первой модели бренда Jeland

В России прошла сертификация первого кроссовера нового бренда Jeland. Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), позволяющее начать массовое производство и продажи, получил кроссовер J6. В документе он фигурирует под двумя марками — Jeland и Jaecoo. Motor ознакомился с ОТТС новинки.

Согласно документу, производителем Jeland J6 значится ООО «АГМ», расположенное в Шушарах (Санкт-Петербург). Кроссовер будет доступен в обычном и удлиненном вариантах. Длина стандартной версии — 4380 мм, удлиненной — 4503 или 4509 мм.

Jeland J6 сертифицирован с передним и полным приводом. Для переднеприводной модификации предусмотрен турбомотор 1.5 мощностью 146 л.с., для полноприводной — 1.6 мощностью 150 л.с. Переднеприводные автомобили доступны с шестиступенчатым «роботом» с двойным сцеплением, либо с вариатором. Для полноприводных предусмотрен семиступенчатый «робот».

Накануне стало известно, что три кроссовера Jaecoo начали собирать на бывшем заводе General Motors в Шушарах. Позднее пресс-служба «АГР Холдинг» представила новый бренд Jeland, не приведя подробностей о модельном ряде.