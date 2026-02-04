Проблема не обошла стороной: эксперт назвал причину биения руля у Kia K5

Эксперт "За рулем" Илья Хлебушкин обратил внимание на проблему, с которой рискуют столкнуться владельцы седанов Kia K5: биение руля на ходу. Причина этого явления - преждевременный износ тормозных дисков. Специалист не советует восстанавливать деталь путем проточки даже при небольшом пробеге, а рекомендует заменить ее на качественные доступные аналоги.

Хлебушкин также отметил, что передние тормозные колодки корейского седана изнашиваются примерно за 20-50 тысяч километров, а задние - за 30-70 тысяч. Чтобы избежать проблем, рекомендуется своевременно заменять расходники, чтобы продлить срок службы дисков.

Кроме того, важно не допускать резкого охлаждения тормозных механизмов после длительной поездки, так как это может привести к нарушению их геометрии и быстрому износу.

Напомним, что седан Kia K5 был впервые представлен в 2019 году. Продажи в России начались год спустя, а автомобили для российского рынка производились на заводе "Автотор" в Калининграде с 2020 по 2022 год.

