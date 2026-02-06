Новый среднеразмерный пикап Ram для США не получит мотор V8

Ожидается, что новый рамный грузовик американской марки будет оснащён гибридной силовой установкой.

О том, что в портфеле Stellantis появится новый среднеразмерный пикап, предназначенный для североамериканского рынка, стало известно в начале 2025 года, немногим позже было официально подтверждено, что грядущий грузовик войдёт в линейку Ram. Ранее сообщалось, что производство новинки начнётся в 2027 году, но по последним данным, модель встанет на конвейер не раньше 2028-го.

Выпуск грядущего среднеразмерного пикапа для Северной Америки по плану будет налажен на ныне простаивающем заводе в Белвидире (штат Иллинойс). Ранее здесь было налажено производство Jeep Cherokee пятой генерации, но в начале 2023 года модель отправили в отставку. Кроссовер шестой генерации дебютировал в конце августа 2025-го, но он сходит с конвейера завода Stellantis в Толуке (Мексика).

Нынешний глава марки Ram Тим Кунискис рассказал Drive.com о том, что новый грузовик призван заполнить пустоту, которая образовалась после ухода более крупной модели Ram 1500 Classic. Также он отметил, что пикапу придётся показать себя в растущем сегменте рынка, который сейчас возглавляет востребованная Toyota Tacoma. Так, по данным сайта goodcarbadcar, за прошлый год пикап Тойоты разошёлся по США тиражом в 274 638 экземпляров, что на 42,4% больше, чем в 2024-м.

«Это должен быть настоящий грузовик, с реальными возможностями [речь о буксировке и грузоподъёмности, – прим. ред.], просто немного меньше и немного доступнее», – так описал грядущую новинку Ram Тим Кунискис.

Известно, что это будет рамный пикап, как и Jeep Gladiator (обе марки принадлежат Стеллантису), официальные подробности о технике появятся позже.

Однако и сейчас немного информации есть. Судя по словам генерального директора Ram, новый среднеразмерный пикап не получит двигатели V8, которые сейчас возвращаются под капоты моделей Ram и обещаны Dodge. Тим Кунискис намекнул, что грядущий грузовик может получить гибридную силовую установку, и добавил, что присматривается к системе, которой оснащается актуальный Jeep Cherokee.

Напомним, в основе гибридной установки «шестого» SUV лежит турбочетвёрка объёмом 1,6 литра, работающая в тандеме с парой электродвигателей, вариатором и небольшой литий-ионной батареей ёмкостью 1,08 кВт*ч. Совокупная отдача этой системы составляет 213 л.с., а максимальный крутящий момент – 312 Нм. Известно, что этот кроссовер способен буксировать прицеп массой до 1587 кг.

В компании пока официально не подтвердили, что новинка, предназначенная для североамериканского рынка, получит имя Dakota. Напомним, модель с этим именем выпускалась в период с 1986 по 2011 годы в трёх поколениях под брендами Dodge и Ram. Если это подтвердится, важным будет не путать этот пикап с одноимённым грузовиком, адресованный Южной Америке. У той модели есть близнецы, выпускаемые под марками Changan, Fiat и Peugeot.