Louis Vuitton представил автомобиль за €650 тысяч

Аксессуар создан совместно со швейцарской часовой мануфактурой L’Epée 1839. Машина-часы в точности повторяет исторический фургон Citroen B10 1920-х годов, который использовался для доставки товаров LV.

© Motor.ru

Автомобиль-часы изготовлен с невероятным вниманием к деталям: он украшен 1695 бриллиантами, роль задних фонарей выполняют рубины, а заводной ключ стилизован под старинный стартер.

При цене в 650 тыс. евро (59 млн рублей по курсу на момент публикации) и лимите в 15 экземпляров этот предмет позиционируется даже не как аксессуар, а как инвестиционное произведение искусства, способное занять место в частной коллекции наравне с редкими автомобилями.

Его стоимость намеренно сравнили с ценником на Rolls-Royce Spectre, чтобы подчеркнуть исключительность.

Ранее эксперт назвал реальный минус установки газового оборудования на автомобиль.

© Louis Vuitton

© Louis Vuitton