Минпросвещения разъяснило, с какого возраста можно обучаться вождению

У автошкол регулярно возникал вопрос, с какого возраста можно обучать вождению, будущих водителей мотоциклов и мопедов? Минпросвещения дало разъяснения на эту тему, ответ есть в распоряжении редакции "Российской газеты".

Откуда взялся такой вопрос? Дело в том, что в законе о безопасности дорожного движения, Правилах дорожного движения четко прописано, что управлять легковыми автомобилями и мотоциклами можно с 18 лет. Но есть мопеды и легкие мотоциклы. А на них можно ездить с 16 лет.

Но когда можно обучать управлению тем или иным транспортным средством? Как рассказала президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева, в некоторых регионах при взаимодействии автошкол с Госавтоинспекцией при регистрации учебных групп все чаще стал возникать вопрос, с какого возраста можно обучать вождению на мотоцикле. Ведь допуск к экзаменам на категорию "А" возможен с 18 лет, а на подкатегорию "А1" - с 16 лет. И логично, что обучение надо начинать заранее. Чтобы прояснить эти вопросы, Межрегиональной ассоциацией автошкол был направлен запрос в Министерство просвещения России.

Как пояснили в Минпросвещения, у нас действительно неустановлен разрешенный возраст подготовки водителей двухколесных транспортных средств. То есть, обучать водить легковую машину можно с 16 лет. Правда, в конечном итоге такой водитель права сможет получить только в 18 лет. А вот про обучение водителей мотоциклов и мопедов ничего не сказано. Кроме того, что получить права на категорию "А" - мотоциклы - можно с 18 лет, на категорию "М"- мопеды - и подкатегорию "А1" - легкие мотоциклы - можно с 16 лет. Но со скольки лет можно готовить таких учеников - неизвестно. Поэтому в местных подразделениях ГИБДД возникают вопросы. Почему в списке обучающихся, который подала автошкола, появился 15-летний человек?

Как пояснил источник в Госавтоинспекции, требования по возрасту для обучения водителей были установлены, исходя из действующих Правил. На дороги общего пользования могут выезжать за рулем только лица старше 16 лет. Но так как обучение вождению на мопедах и мотоциклах проходит на закрытых площадках, то автошколы могут сами устанавливать возраст для обучения. Все это подтвердили в Минпросвещения.

Практические уроки по вождения для легковых, а также грузовых автомобилей связаны с выездом на дороги общего пользования. А поэтому тут установлен возрастной ценз - не ранее 16 лет. Для автобусов - только после 20 лет, при наличии иных категорий. А обучение вождению, да и прием экзаменов для мотоциклов, проходят на закрытых площадках. Поэтому возраст тут не сильно важен. Но сдать экзамен и получить права молодые водители смогут по другим условиям. На легковые и грузовые автомобили можно сдать экзамен на права в 17 лет. Но права будут получены только по достижении 18 лет. На мотоцикл - и экзамен, и права только с 18 лет. На мопед и легкий мотоцикл и экзамен, и права - только с 16 лет. Но обучиться можно заранее.