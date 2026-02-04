В Госдуме хотят уточнить правила использования цифровых водительских прав. МВД и Минцифры просят разъяснить порядок использования водительских прав и документов на транспортное средств в электронном виде. Речь идёт о случаях, когда гаишники отказываются принимать цифровые документы и требовать предъявить их на бумажном носителе.

© Quto.ru

Как говорится в депутатском запросе председателя думского комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова, сегодня водителям на законодательном уровне разрешено предъявлять права или СТС на автомобиль в электронном виде. Например, при помощи приложения Госуслуги.Авто.

Тем не менее, в правилах дорожного движения (ПДД) соответствующих поправок нет, а инспекторам цифровые документы могут предъявляться только в прямо указанных в законе случаях.

«В связи с изложенным прошу вас поручить рассмотреть данное обращение и выразить позицию относительно случаев, когда электронный вид свидетельства о регистрации транспортного средства и (или) водительского удостоверения не может быть принят инспектором ГИБДД и он вправе потребовать от водителя предъявления указанных документов в физической форме»», — говорится в обращении Нилова в профильные ведомства.

