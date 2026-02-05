Выпуск Lada Iskra увеличат почти в три раза

"Автозавод Санкт-Петербург" планирует выпустить около 8 тысяч автомобилей Lada Iskra в 2026 году. Это почти в три раза больше, чем в 2025 году, когда предприятие выпустило около 3 тысяч машин.

© Российская Газета

Однако количественное увеличение объемов напрямую связано с периодом выпуска: завод освоил сборку Lada Iskra лишь в сентябре 2025 года. В 2026-м на выпуск автомобилей на 8 месяцев больше.

Таким образом, в месяц в текущем году будут собирать примерно на 100 машин меньше, чем в прошлом году.

В настоящее время автомобили собираются из машинокомплектов, включающих окрашенный кузов, силовой агрегат, элементы интерьера, шасси и другие узлы - всего около тысячи позиций. АвтоВАЗ озвучивал планы по увеличению процессов локализации.

"Автозавод Санкт-Петербург" - бывший завод Nissan, на котором также выпускались кроссоверы Lada X-Cross 5 из FAW T77, а также автомобили под брендом Xcite, созданные на базе старых версий Chery Tiggo 7 и Chery Tiggo 8.