В США решили уменьшить вложения в «зеленый» транспорт

Власти Соединенных Штатов решили уменьшить вложения в производство электрокаров. Об этом в своем аккаунте в соцсети X (бывший Twitter) объявил министр транспорта США Шон Даффи.

© Lenta.ru

Новые меры по регулированию производства электромобилей были определены президентом США Дональдом Трампом в рамках пакета законопроектов о бюджете федерального правительства, благодаря которому был положен конец четырехдневному шатдауну.

Согласно постановлению правительства, 503 миллиона долларов будут выведены с безуспешных программ развития производства электрокаров. Данные средства, как заверили в министерстве, вложат в «крупную, прекрасную инфраструктуру».

В сентябре в Минэнерго США заявили о сворачивании финансирования «зеленых» проектов, одобренных администрацией президента Байдена. Решение предполагает отзыв более 13 миллиардов долларов, выделенных на природоориентированные проекты.

Ранее стало известно о массовом отказе мировых компаний от производства «зеленого» водорода. Так, за 2025 год были прекращены или поставлены на паузу почти 60 проектов по выработке низкоуглеродного топлива. Совокупный годовой объем производства на отвергнутых проектах мог достигать 4,9 миллиона тонн.