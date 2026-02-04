Россиян предупредили о наказании за парковку чужих машин во дворе

За допуск посторонних машин на парковку в закрытом дворе дома россиянам грозит штраф. О наказании предупредил член Ассоциации юристов России Шамиль Султанов, пишет RT.

Эксперт пояснил, что придомовая территория — общее имущество всех собственников дома. Как ее использовать, решает собрание жильцов. Если разово пропустить машину гостей на придомовую парковку, то, как правило, это не повлечет за собой административной ответственности.

«Однако если собственник систематически открывает шлагбаум для посторонних, нарушая установленный порядок пользования парковкой, такие действия могут быть признаны неправомерными», — отметил Султанов.

В этом случае соседи могут пожаловаться в управляющую компанию или даже начать судебное разбирательство.

«Отдельная ответственность возможна, если допуск посторонних приводит к перекрытию проездов, нарушению требований пожарной безопасности или правил благоустройства. В подобных ситуациях уже могут применяться меры административной ответственности», — подчеркнул юрист.

