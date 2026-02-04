Chery начнет принимать заказы на электромобиль QQ3EV с ИИ 6 февраля

Chery откроет предзаказ на умный электрокар QQ3EV 6 февраля. Внешне автомобиль выполнен в современном «цифровом» стиле с закрытой решеткой радиатора, круглыми фарами и скрытыми дверными ручками. Габариты новинки составляют 4195 мм в длину, 1811 мм в ширину и 1569 мм в высоту при колёсной базе 2700 мм.

Главным технологическим преимуществом новинки стала интеллектуальная система помощи водителю Falcon 500. Она обеспечивает функцию городского автопилота (NOA), полностью автоматическую парковку в различных сценариях и «запоминающий» автопилот для ежедневных маршрутов.

Модель построена на платформе с колесной базой 2700 мм и имеет компактные габариты: 4200 мм в длину, 1810 мм в ширину и 1570 мм в высоту. Снаряженная масса автомобиля составляет 1275 кг.

Автомобиль оснащен электродвигателем мощностью 58 кВт (около 78 л.с.) от компании Suzhou Inovance Automotive, который позволяет развивать максимальную скорость 125 км/ч. В качестве источника энергии используются литий-железо-фосфатные (LFP) аккумуляторы от Gotion High-tech.

