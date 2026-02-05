Гиперкар 01 Zagato выйдет на рынок в 2026 году

Компания Capricorn Group, специализирующаяся на выпуске компонентов для болидов «Формулы-1» и машин других гоночных серий, представила на выставке Salon Rétromobile в Париже второй прототип гиперкара собственной разработки. Автомобиль 01 Zagato декларирует «аналоговый» подход к конструкции и управляемости машины, без влияния электронных систем.

© Motor.ru

Старт мелкосерийного выпуска автомобиля запланирован на конец 2026 года. Всего Capricorn планирует собрать 19 экземпляров среднемоторного гиперкара. В основе 01 Zagato — сверхлегкий углепластиковый монокок, Автомобиль оснащен наддувным 5,2-литровым V8, который развивает 888 л.с. Мотор работает в паре с пятиступенчатой «механикой», крутящий момент передается на задние колеса. По заявлению производителя, автомобиль разгоняется до 100 км/ч менее чем за 3 секунды и достигает максимальной скорости 350 км/ч.

Capricorn 01 Zagato будут вручную собирать на предприятии компании в Германии. Автомобиль спроектирован, чтобы «обеспечить чистое, захватывающее, аналоговое вождение», говорится в заявлении компании. В интерьере автомобиля всего две кнопки — для пуска двигателя и выбора режимов движения, а также несколько переключателей. Автомобиль максимально ориентирован на водителя, даже электроусилитель руля у него отключается на скоростях свыше 30 км/ч.