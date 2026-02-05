Во Владивостоке появился уникальный "бэтмобиль"

Уникальный «бэтмобиль» сняли на фото во Владивостоке
В одном из обычных городских районов, на автостоянке, жители обнаружили легендарный автомобиль, созданный по мотивам киноэпопеи «Темный рыцарь». Стоимость этого исключительного транспортного средства оценивается в сотни миллионов рублей.
По данным ресурса "Владивосток онлайн", в мире существует всего четыре подобных образца: один находится в Соединенных Штатах, один в России и два в Объединенных Арабских Эмиратах. Российский владелец приобрел свой экземпляр в Америке в 2018 году.
Автомобиль был собран в специализированной мастерской, из-за чего у него нет необходимых разрешительных документов. Этот факт делает невозможной его законную эксплуатацию на российских дорогах. Тем не менее, в 2020 году владелец совершил поездку по Москве, после которой автомобиль был оперативно изъят сотрудниками ГИБДД и отправлен на штрафстоянку.
Под капотом этого "бэтмобиля" установлен бензиновый двигатель V8, обеспечивающий мощность в 502 лошадиные силы. Салон оборудован системой ночного видения, тепловизором и цифровой системой управления электрооборудованием. Специалисты оценивают стоимость реплики примерно в 144 миллиона рублей, а годовой транспортный налог на нее составляет более 75 000 рублей.
