Toyota усиливает ставку на гибриды

Toyota планирует увеличить производство гибридных и заряжаемых гибридных автомобилей примерно до 6,7 млн единиц к 2028 году. Это на около 30% больше, чем цель компании на 2026 год, сообщает Reuters.

Доля таких машин в общем выпуске должна вырасти до 60% против примерно 50% в 2026 году, отражая стратегию автоконцерна по постепенному смещению фокуса в сторону электрифицированных моделей.

Общий объем глобального производства Toyota в 2028 году запланирован на уровне около 11,3 млн автомобилей, что примерно на 10% превышает текущий план на 2026 год. Таким образом, компания рассчитывает нарастить выпуск как за счет гибридов, так и за счет сохранения высоких объемов традиционных моделей на ключевых рынках.