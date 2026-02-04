Предсерийный BMW i3 замечен в Мюнхене

На мюнхенском заводе BMW начали собирать новый электромобиль i3. Массовый выпуск модели запланирован на вторую половину 2026 года.

До этого момента первые образцы i3 создавались частично на экспериментальной линии. Теперь автомобили проходят полный цикл — от штамповки кузовных деталей до финальной сборки — на основном конвейере нового мюнхенского завода. Цель этого этапа — тщательная проверка всех логистических процессов, оборудования и отработка технологий перед началом массового выпуска.

Электрический i3 построен на новой платформе Neue Klasse. Согласно предварительным данным, топовая версия i3 50 xDrive может получить мотор мощностью 463 л.с. и запас хода более 650 км.

Официальная премьера модели намечена на этот год, а поставки первым клиентам начнутся в 2027 году.

