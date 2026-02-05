Самые большие трамваи в Москве станут автономными

Маленькие "Львята" доказали: они могут спокойно ездить по рельсам, не заряжаясь в дороге электричеством. Им хватает заранее сделанного запаса энергии для того, чтобы преодолеть участок, куда нельзя подвести контактную сеть. Но автономные "Львята" уже ходят по улице Маши Порываевой и Трифоновской улице, где прежде не было никакого транспорта, а также по маршруту первого Московского трамвайного диаметра. По словам пресс-службы дептранса Москвы, скоро к ним присоединятся и автономные "Витязи" - трехсекционные низкопольные вагоны, хорошо знакомые жителям столицы.

Один из них уже прошел испытания, в экспериментальном порядке он был оборудован гибридной суперконденсаторной системой, которая накапливает электроэнергию и позволяет преодолевать большие расстояния на автономном ходу без контактной сети. И теперь решено такой системой накопления энергии оснастить 20 трамваев "Витязь-Москва", что позволит им также работать на участках без контактной сети.

Модернизацию вагонов проводит производитель - компания "ПК Транспортные системы". Более вместительные "Витязи" смогут перевозить больше пассажиров: каждый из них вмещает до 170 человек, 70 из которых могут расположиться на сидячих местах. Позаботились транспортники и о комфорте пассажиров: для них сохранят системы климат-контроля, USB-разъемы, мультимедийные экраны. Вместе с "Львятами" обновленные составы обеспечат удобное расписание - автономные вагоны будут ходить часто.