В Краснодаре за год с улиц убрали более 530 брошенных автомобилей. Такую цифру сегодня назвали в администрации столицы Кубани. При этом здесь отметили, что с начала нынешнего года на городских улицах уже обнаружили еще 23 брошенных транспортных средства.

Кроме того, в мэрии назвали ситуацию в этой сфере по городским округам. Так, в 2025 году в Прикубанском (это в основном окраины муниципалитета и пригородные поселки) выявили и устранили 255 автомобилей, в Центральном - 122, в Карасунском - 89 и в Западном округе - 68.

Часть бесхозных машин вывезли непосредственно их владельцы, а вот остальные пришлось эвакуировать на штрафстоянки.

В случае же выявления транспортного средства в разукомплектованном состоянии и без государственных регистрационных номеров в мэрии Краснодара посоветовали обратиться в администрацию соответствующего внутригородского округа (номера телефонов опубликованы на сайте муниципалитета столицы края).

Также жители города по этому поводу могут позвонить в Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) Краснодара по номеру 050.

Кстати

Как уже рассказывала "РГ", брошенными считаются транспортные средства, которые долгое время находятся без присмотра на общественной территории. Например, автомобили, которые сильно повреждены после ДТП и не подлежат восстановлению. Этот транспорт создает неудобства для горожан. А еще неисправные брошенные автомобили могут стать источником возгорания или местом для хранения запрещенных предметов.

Например, в Москве, если не находится собственник, то машину эвакуируют на специализированную стоянку, она признается по решению суда бесхозяйственной и отправляется на утилизацию.